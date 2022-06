Calciomercato Torino, Pellegri sempre più vicino alla permanenza: le ultime

Monaco e Torino hanno raggiunto un punto d'incontro sulle cifre del riscatto: operazione in chiusura in tempi brevi

I COLLOQUI - La situazione dell'attaccante classe 2001 è una delle più calde in casa granata, complice la necessità di iniziare a definire il reparto offensivo del futuro. Davide Vagnati non ha nascosto la volontà del club , confermando nelle ultime dichiarazioni l'intenzione di puntare su Pellegri: "Il Torino ha bisogno di guardare avanti. Per Pellegri stiamo parlando con il Monaco di riscatto, è un ragazzo che ha voglia di rimanere e ci farebbe piacere concludere nel migliore dei modi".

LA SITUAZIONE - Come anticipato nei giorni scorsi, la trattativa è inoltrata e va verso una conclusione. Inizialmente, per Pellegri era stato pattuito un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il Torino ha invece imbastito una trattativa al ribasso e ha provato a far abbassare le pretese del Monaco. Intento che salvo sorprese avrà esito positivo, solo una questione di giorni separa attualmente l'approdo a titolo definitivo di Pellegri in granata. Le parti hanno trovato un punto di incontro, si va verso un riscatto fissato intorno ai 4.5/5 milioni di euro. Per lui è pronto un contratto sino al 2026.