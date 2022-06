Calciomercato Torino, Vagnati: “Belotti, Bremer e Dovbyk? La penso così”

Il Direttore tecnico del Torino Davide Vagnati è stato ospite questa sera, venerdì 10 giugno, della trasmissione "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport. Dopo aver rievocato qualche ricordo della carriera da calciatore di Vagnati, che si è presentato ai microfoni insieme al figlio Thomas (il quale gioca nel vivaio del Torino), si è poi parlato della situazione del calciomercato del Toro: "Qualche giocatore importante ce l'abbiamo. Sanabria, ad esempio, ha grandi qualità tecniche. Con Pellegri si sta parlando di riscatto, stiamo parlando con il Monaco. È un ragazzo - dichiara Davide Vagnati - che ha voglia di rimanere e ci farebbe piacere concludere nel migliore dei modi. Sulla situazione Belotti, in qualunque modo vadano le cose Andrea è stato una pagina di storia importante del nostro club. In qualunque modo vada a finire è stato importante sia per noi che per i tifosi. Sta valutando legittimamente cose diverse, ma per noi in ogni caso è il momento di pensare alla prossima stagione indipendentemente dalla sua scelta”.

Vagnati, stuzzicato da Gianluca Di Marzio, continua: “Joao Pedro? Sì, ho incontrato Capozucca brevemente, ma non ci sono le condizioni giuste. In questo momento ognuno punta al massimo ed è ancora presto. Bremer? E’ stato eletto come il migliore della stagione. È un bravo difensore, un bravo ragazzo e un grande leader. Ci sono molte squadre su di lui, noi stiamo valutando la cosa migliore per lui. L'Inter è una tra le possibilità, ma non c'è ancora nulla di preciso e definito, dire che è vicino a loro è esagerato. Il Monza? Con loro fin qui non abbiamo niente in ballo, hanno fatto un buon campionato e sicuramente stanno crescendo. Non sono io a dover descrivere le loro possibilità economiche, quindi saranno sicuramente tra le società più attive sul mercato”.