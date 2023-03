Torino, si ferma Miranchuk: non ci sarà con il Napoli

Il trequartista granata non sarà a disposizione di Juric per il match di domani contro i partenopei a causa di un problema muscolare

Aleksey Miranchuk non sarà a disposizione di Ivan Juric per la gara di domani - domenica 19 marzo - con il Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino. Il numero 59 granata - come riportato con un comunicato dal sito del Torino - ha rimediato in allenamento un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra.