Torino, si rivede Pellegri dopo i guai fisici: ora deve trovare continuità

Pellegri si è tolto la soddisfazione di andare in gol alla prima uscita della stagione. Una rete un po' fortunata, come ammesso dallo stesso giocatore (QUI per le sue parole), ma non per questo meno stimolante dopo un precampionato altalenante. La punta si è detta pronta a iniziare la stagione, per cui nutre grandi aspettative. Sicuramente c'è la voglia di essere più protagonista e di trovare continuità, in una carriera minata dai problemi fisici che restano purtroppo sempre un'incognita per storico del giocatore e per i recenti fastidi. Poi c'è una fiducia totale nei confronti del progetto. Al nominare l'obiettivo dell'Europa, Pellegri non si è tirato indietro nella risposta e ha ammesso di pensare che sia possibile. Ora sembra presto per poter stabilire sulla base del primo match ufficiale quali saranno i sogni di gloria del Torino. Ma la determinazione di Pellegri e il non aver paura di esporsi mediaticamente (specialmente dopo le ultimi frizioni societarie) dimostrano quantomeno la voglia di riscattarsi. Sarà questo il primo obiettivo dell'attaccante: dimostrare di poter essere affidabile con continuità. Senza Andrea Belotti, sia lui che Antonio Sanabria avranno il peso dell'attacco sulle loro spalle.