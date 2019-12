Torino-Spal 1-2, Mazzarri: “Forse in 10 contro 11 non dovevo mettere un altro attaccante”

Al termine della partita tra Torino e Spal, Walter Mazzarri si è presentato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: “Partita difficile su un campo pesante. Fisicamente la Spal ci ha messo in difficoltà. Sono stati sbagliati tanti gol dopo la rete di Rincon. In 11 nella ripresa avremmo potuto ottenere qualcosa in più. E’ difficile trovare una squadra in 10 che abbia attaccato così tanto come lo ha fatto il Torino oggi. Ho messo un altro attaccante e ho rischiato più del dovuto. Ho sbagliato. Anche con il solo cambio di Meite si poteva vincere. Il momento è difficile, mi spiace tanto ma sembra che ci giri tutto storto. Non sarà un buon Natale”.

E ancora: “Sono stati sbagliati tanti passaggi. Quando è scritto che le cose non devono andare bene, non vanno. Il campo pesante ha agevolato la squadra più fisica. Non siamo stati fortunati. La squadra però ha dato l’anima”. E poi sul primo gol: “Eravamo in dieci per l’infortunio di Ansaldi, Aina ha stretto e abbiamo lasciato libero l’avversario”.

Sulla solidità del Torino, inferiore rispetto alla scorsa stagione, ha aggiunto: “I momenti negativi li conosco e vanno fatti passare. La prestazione, però, soprattutto quando siamo rimasti in 10, è stata encomiabile. E’ mancato un difensore sul gol dell’1 a 2. Era scritto che doveva finire così”.. Sul primo tempo ha poi precisato: “Nei primi 45 minuti abbiamo concesso un po’ troppo, ma abbiamo creato anche molto”.