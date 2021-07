Torino, strada in salita per Millico e Rauti: con Warming aumenta la concorrenza

Il futuro in granata dei due 2000 appare in salita. Ma in questo luglio hanno un'altra chance al Toro e devono provare a sfruttarla

Andrea Calderoni

L'arrivo dalla Danimarca del 2000 Magnus Warming apre come corollario un altro tema in casa granata, ovvero il futuro di Nicola Rauti e Vincenzo Millico. Entrambi si stanno allenando in questi giorni al Filadelfia sotto l'attenta supervisione di Ivan Juric, ma ora entrambi hanno un concorrente in più in attacco, che è tra l'altro un coetaneo. Rauti e Millico, reduci rispettivamente dalle esperienze in prestito al Palermo nel girone C di Serie C (34 presenze, 4 gol e 3 assist) e al Frosinone in Serie B (appena 4 apparizioni da febbraio a giugno), stanno vivendo il loro ennesimo esame in maglia granata. Avranno queste settimane di luglio per cercare di convincere il nuovo tecnico, ma la strada verso una loro conferma al Torino si presenta in salita.

FUTURO - Lo stesso Juric ha dichiarato che vuole valutare ogni singolo elemento dell'attuale rosa del Torino per stabilire con accuratezza insieme alla società le prossime mosse di mercato. Anche i 2000 cresciuti in granata Rauti e Millico figurano nella lista dei "visionati di luglio". L'acquisto di Warming, come detto, potrebbe però essere un indizio che indirizza lontano da Torino, magari nuovamente in prestito, il futuro di Rauti e Millico. Entrambi hanno ancora due anni di contratto con il club granata e la società deve trovare il modo migliore per valorizzare due giocatori che sono sicuramente tra i migliori profili prodotti dal vivaio del Torino negli ultimi anni.

MERCATO - Le scelte definitive non sono ancora state prese, ma intanto gli entourage dei due giocatori stanno sondando il mercato. Per Rauti, ad esempio, è arrivata una richiesta del Palermo, che rivorrebbe il ragazzo in prestito, ma sia il giocatore che la società granata sono orientati a una soluzione in Serie B se prestito dovrà essere. Anche per Millico gli interessamenti non mancano, nonostante l'ultima stagione sfortunata a livello di problemi fisici. Intanto, Warming o non Warming, i due canterani granata non possono far altro che pedalare, apprendere e sudare in granata, poi si vedrà.