Warming-Torino, le cifre: operazione da 1.5 milioni bonus compresi

I dettagli del trasferimento del giovane attaccante danese alla corte di Ivan Juric in granata

Dopo l'ufficialità arrivata ieri dell'arrivo al Torino di Magnus Warming, scopriamo le cifre e i dettagli di questa operazione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di un acquisto a titolo definitivo in cambio di un esborso di una cifra pari a 1.5 milioni di euro - compresi i bonus - che verrà versata al Lyngby. La squadra danese si è assicurata anche una percentuale sulla futura rivendita del classe 2000. Warming ha firmato un contratto che lo legherà alla società granata per tre anni con opzione per una quarta stagione. Il fatto che il Torino abbia prelevato questo attaccante danese subito a titolo definitivo e senza l'ausilio di altre formule, fa capire che il club granata riponga molta fiducia nelle sue capacità.