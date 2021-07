Torino, primo allenamento per Warming, ancora assente Meite

Preparazione atletica al Filadelfia per i granata, che hanno accolto in gruppo il nuovo acquisto

In mattinata i granata si sono allenati al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric per continuare la preparazione al ritiro in Val Gardena che inizierà martedì 13 e continuerà fino al 31 luglio. Dopo l'attivazione muscolare, i ragazzi hanno svolto un lavoro basato su esercitazioni tecniche e possesso palla, contornato da un intenso programma atletico. Con il gruppo squadra si è visto per la prima volta Magnus Warming, che ha disputato l'intera seduta con i compagni. E' tornato in campo anche Tomas Rincon che ha completato la sua sessione di tamponi. Ancora assente, in permesso per motivi personali, Soualiho Meité.