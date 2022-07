Torino-Trabzonspor 3-0, chi sale e chi scende: Seck chiude i conti, Vanja para

Le indicazioni dopo l'amichevole contro il Trabzonspor: Radonjic firma la doppietta, Aina confusionario

Irene Nicola

CHI SALE E CHI SCENDE — Il Torino vince e convince nella terza amichevole prestagionale, avendo la meglio con un netto 3-0 sui turchi del Trabzonspor, reduci dalla vittoria del campionato. Il risultato finale rispecchia una partita che i granata hanno saputo gestire, concedendo poco agli avversari. La formazione del Torino (seppur limitata dalle defezioni e dagli acciacchi, sia in difesa che in attacco) ha mostrato una buona gestione del possesso palla e il giusto cinismo sottoporta. Restano da limare altri meccanismi, su cui Juric ha insistito a gran voce a bordocampo, come la maggiore fluidità nel possesso palla e un pressing offensivo ancora più intenso. Vediamo ora i tre migliori giocatori di questa partita e i tre che devono ancora crescere in questo ritiro.

CHI SALE: RADONJIC Nemanja Radonjic si prende la scena nella partita con il Trabzonspor, segnando il suo primo gol e la sua prima doppietta in maglia granata dopo 20'. E' bravo a sfruttare gli errori della difesa turca per finalizzare le azioni granata, ma a prescindere dalle reti si fa apprezzare per una prestazione convincente, che conferma i buoni segnali arrivati contro il Mlada Boleslav. E' in crescita e dà un apporto importante sulla trequarti.

CHI SALE: VANJA Entra a inizio ripresa, nella consueta staffetta con Berisha. Vanja, a differenza del portiere albanese, ha più chances per mettersi alla prova. Si fa trovare pronto e sbarra la porta al Trabzonspor con due colpi di reni. Il Toro rischia generalmente poco, ma quando lo fa sono i riflessi di Vanja su Trezeguet da distanza ravvicinata a mantenere la porta granata inviolata.

CHI SALE: SECK Nelle precedenti uscite era parso volenteroso, ma a volte troppo confusionario. Contro il Trabzonspor, Seck è invece più preciso e soprattutto più decisivo. Firma l'assist per il gol di Radonjic e si toglie la soddisfazione del primo gol in maglia granata. Si muove tanto e mostra le sue qualità nella corsa e nel dribbling, può ancora lavorare sulla lucidità nell'ultimo passaggio e sulla finalizzazione.

CHI SCENDE: AINA Complice un reparto arretrato risicato a livello numerico, Aina viene chiamato in causa nella ripresa in un ruolo non suo, il braccetto a sinistra nella difesa a tre. Prende il posto di Rodriguez, ma fatica a tenere il passo di Zima e di Izzo. Come centrale ha poco spazio per sfruttare le sue doti di corsa, in marcatura è disordinato e poco efficace (nel finale è suo il fallo che porta a un'insidiosa punizione dal limite, poi sprecata dal Trabzonspor). Dalla sua ha l'attenuante di aver giocato fuori ruolo.

CHI SCENDE: LINETTY Trova spazio a centrocampo con l'avanzamento di Lukic sull'asse della trequarti, ma non riesce a creare con Ricci l'intesa che l'ex Empoli ha trovato con il capitano granata. Rispetto agli altri interpreti che si sono alternati in mediana, sembra quello con meno smalto e il Toro cerca spesso di passare dagli esterni più che dalle sue parte. Deve ancora crescere nell'apporto alle azioni offensive.

CHI SCENDE: DJIDJI Il centrale francese torna titolare nel terzetto difensivo di Juric e gioca una frazione. Non è ancora al meglio della condizione, cosa che non sorprende considerando che la sua preparazione si è interrotta per diversi giorni a causa febbre. Mette i primi minuti di partita nelle gambe dopo aver saltato sia l'Eintracht che il Mlada Boleslav, ma deve ancora carburare. Ora ha una settimana di ritiro per tornare a pieno regime.