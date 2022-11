Torino, tutti a cena dopo la vittoria col Milan: offre mister Juric

Il gruppo squadra si è ritrovato a cena in trattoria per festeggiare il successo contro i rossoneri

Al grande entusiasmo per la vittoria contro il Milan è seguita un'occasione per festeggiare e fare gruppo. Il Toro non batteva una big del campionato da diverso tempo, e per celebrare l'importante e convincente successo la squadra, nella serata di giovedì, si è ritrovata a cena presso la Trattoria Fratelli Bravo di Torino. Atmosfera serena e rilassata, con il tecnico Ivan Juric che ha offerto la cena a testimonianza del bel clima che si è creato nel gruppo granata dopo un'estate un po' turbolenta. Nell'ultimo mese i granata si sono spesso trovati cena insieme, l'ultima volta al Bifrò, con tanto di performance canore dei nuovi arrivati.