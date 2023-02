Torino-Udinese 1-0, l’analisi del gol: undici coinvolti in un possesso da 2′

L'azione che ha portato al gol del Toro è stata perfetta con tutti e undici i giocatori granata coinvolti in 36 passaggi di fila in poco meno di due minuti di possesso palla interrotto

Federico De Milano

Il Torino torna alla vittoria e lo fa in uno scontro diretto molto importante contro l'Udinese che vale il sorpasso in classifica e il settimo posto in solitaria. Il risultato finale di 1-0 porta la firma di Karamoh che trova così il secondo gol consecutivo dopo l'inutile rete segnata nei minuti di recupero a Firenze in Coppa Italia. L'azione che ha portato al gol granata è stata pressoché perfetta e con un possesso palla durato poco meno di due minuti, per esattezza un minuto e 58 secondi. In quest'azione tutti i calciatori del Toro sono stati coinvolti nel possesso palla, compreso il portiere Milinkovic-Savic, per un totale di 36 passaggi di fila senza che nessun giocatore dell'Udinese interrompesse la fitta trama di passaggi granata. L'ultimo tocco di palla di un bianconero è stato di Success che ha mancato il controllo della sfera al minuto 46' e 09'', secondo il cronometro di DAZN. Al 48' e 07'' è arrivato poi il tocco vincente di Karamoh che ha regalato i tre punti al Toro.

Analizzando gli ultimi istanti dell'azione si può notare anche il bel movimento dell'attaccante ex Parma che ha portato al gol. Nell'immagine 1 si vede uno degli ultimi dei 36 passaggi dei giocatori del Toro con Ricci che serve Djidji sulla fascia destra. In questo caso la palla era stata portata sulla fascia destra ma appena 25 secondi prima si trovava sull'altro lato del campo con Vojvoda e Buongiorno. La bravura dei calciatori granata, oltre alla durata del palleggio, è stata anche quella di occupare tutto il campo sia in larghezza che in lunghezza per andare a trovare un buco nella retroguardia friulana.

Nella seconda immagine si vede Djidji che serve Aina in quella che potrebbe sembrare una posizione di campo abbastanza chiusa per il Toro perché ricca di calciatori dell'Udinese. I friulani tuttavia non applicano una grande pressione sul portatore di palla e questo favorisce Ola.

L'esterno nigeriano è stato bravo a spostare la palla sul mancino con una finta di corpo e ad alzare la testa per vedere la situazione all'interno dell'area di rigore bianconera. La situazione in area è infatti abbastanza equilibrata in termini numerici. Nell'immagine 3 si può infatti notare che oltre a Sanabria ci sono anche Linetty e Karamoh (anche se quest'ultimo non è stato inquadrato dalle telecamere) ognuno con un solo uomo a marcarli.

Nell'immagine 4 è inquadrato il momento in cui Aina fa partire col mancino un traversone teso che è anche molto preciso sul primo palo. Il taglio di Karamoh è stato premiato dal compagno di squadra e il risultato è stato il gol segnato dal 7 granata.

Infine si può vedere nella quinta immagine Karamoh che tutto solo riceve palla e da due passi la spinge in rete. La difesa dell'Udinese ha terminato un'azione in cui non è mai riuscita ad entrare in possesso palla con una disattenzione difensiva alquanto evidente. Nessuno dei difendenti bianconeri si occupa infatti di seguire il 7 granata che passa alla spalle di tutti e si inserisce con un ottimo tempismo. In un primo momento l'arbitro e il suo assistente avevano dato ragione ai giocatori dell'Udinese che alzano il braccio chiedendo un fuorigioco di Karamoh e avevano annullato la rete. Grazie all'intervento del VAR il gol è stato poi assegnato correggendo questa svista, come analizzato nella moviola del match.