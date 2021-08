Torino, Vagnati: “Le parole di Juric? Faremo il massimo per accontentarlo”

Le parole del Direttore sportivo del Torino in occasione della partita contro la Viola

Il Direttore sportivo granata, Davide Vagnati , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Torino. "Pobega? Aspettavamo Bakayoko affinchè il Milan lo liberasse - ha esordito il responsabile dell'area tecnica -. Il resto? Stiamo cercando di fare il possibile per accontentare le richieste del nostro allenatore, che è un grande allenatore, lo vedo ogni giorno sul campo. Vedremo di fare il possibile nei prossimi giorni. Le sue dichiarazioni? Noi siamo il Torino e siamo un gruppo unico, non mi piace parlare di gioco delle parti. Siamo un gruppo unico che deve fare dei risultati a differenza degli ultimi due anni. L'allenatore ha bisogno di esser supportato, è un grande allenatore, e noi cercheremo di fare il massimo per mettergli a disposizione dei calciatori che lui richiede".

Sul fatto che Pobega è arrivato in prestito: Juric, nella conferenza stampa prepartita , ha parlato di lavoro per altre società. "Dovete chiedere al mister a cosa si riferiva. Ci sono tanti tipi di operazioni, in alcune puoi avere vantaggi economici, altre volte vantaggi dal punto di vista tecnico. Le operazioni vanno giudicate a 360°. Non abbiamo il diritto di riscatto, ma abbiamo il valore del giocatore e poi delle altre condizioni che per noi sono vantaggiose".

Quanto aspetterà ancora il Torino per Messias? "Parlare di tesserati altrui non è mai bello. Evidentemente stiamo lavorando per un difensore e un trequartista in un mercato molto difficile per tutte le società a causa del periodo del Covid. Dobbiamo essere molto attenti perchè le casse societarie sono fondamentali per il futuro del Torino. Cercheremo di fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi: non abbiamo solo un nome, ma cercheremo di essere pronti per ogni eventualità".