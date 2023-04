Torino, Vanja è diffidato: Gemello potrebbe avere un’occasione entro fine anno

La partita di sabato scorso contro la Roma ha portato brutte notizie per il Torino non soltanto per quanto riguarda il risultato. Nella sfida contro i giallorossi sono anche arrivati i cartellini gialli per Vanja Milinkovic-Savic e Perr Schuurs . Il centrale olandese era diffidato e salterà la partita di domenica contro la Salernitana mentre il portiere serbo entrerà in diffida proprio dal prossimo turno. Questa situazione relativa all'estremo difensore ex Spal apre le porte a nuovi possibili scenari per il reparto dei portieri granata.

Nel caso in cui Vanja dovesse infatti ricevere un'altra ammonizione da parte dell'arbitro in una di queste ultime nove gare, ci sarebbe l'esordio stagionale di Luca Gemello nel match successivo. Il portiere classe 2000 è ormai a tutti gli effetti da alcuni mesi il secondo portiere del Torino e scalpita sempre per scendere in campo e per dimostrare il proprio valore. Quest'anno per lui è stato complicato e non è stato accontento da Juric che non gli ha concesso nemmeno un minuto di gioco nonostante la buona prova offerta nella passata stagione contro la Fiorentina. Il match vinto lo scorso campionato contro i viola rimane inoltre l'unica presenza ufficiale raccolta da Gemello con la maglia della prima squadra del Toro.

Berisha dopo la mancata cessione è rimasto invece fuori squadra

Gemello può quindi trovare i primi minuti in questa stagione nel caso in cui Vanja dovesse ricevere il quinto cartellino giallo (contro la Roma si è preso il quarto, tutti per proteste nei confronti dell'arbitro). Chi invece sembra essere certo di non scendere in campo qualora questa eventualità si palesasse è Etrit Berisha. Il portiere albanese ad inizio campionato era il secondo designato e tutto lasciava pensare che si sarebbe giocato il posto con Vanja come accaduto un anno fa quando approfittò di alcune incertezze del collega per rubargli il posto. Nella stagione in corso anche per lui si contano zero minuti e nel mese di gennaio chiese esplicitamente alla società di trovargli un'altra collocazione in quanto stufo di non giocare. Alla fine però non se ne fece nulla e quindi Berisha è rimasto a Torino dove però è fuori squadra e non viene convocato da metà gennaio. La situazione squalifica si Vanja diventa dunque un argomento di dibattito per Juric e il suo staff che dovranno studiare le mosse adeguate per preparare Gemello ad un eventuale esordio in una delle ultime sfide dell'anno.