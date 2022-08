Torino, Vanja ha ribaltato le gerarchie: ora è lui il titolare

"Vanja si è comportato bene in questo ritiro e al momento abbiamo deciso di puntare su di lui. Oggi credo abbia fatto bene. Con Berisha già l'anno scorso c'era stato questo dualismo, con loro ragioniamo passo dopo passo. Per ora abbiamo scelto Vanja". Ha parlato così l'allenatore in seconda di Ivan Juric, Matteo Paro al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 3-0 dal Torino contro il Palermo (QUI per leggere le sue parole). Paro, intervenuto al posto di Juric che non si è prestato ai microfoni dei giornalisti, ha spiegato come Vanja Milinkovic-Savic abbia fatto bene in ritiro in Austria e al momento è il portiere serbo a essere il titolare del Toro. Schierato quindi nell'undici iniziali nel match di ieri sera allo stadio Olimpico Grande Torino, Vanja ha risposto subito presente facendo due grandi interventi prima sul tiro a giro di Brunori e poi su Floriano a inizio ripresa, dimostrando un buon senso della posizione.