Torino, Vanoli il favorito per sostituire Juric: ma bisogna aspettare il Venezia

Per il post Juric la pista legata a Vanoli sembra la più concreta, ma bisogna prima aspettare le sorti del Venezia

Alberto Girardi 9 maggio 2024 (modifica il 9 maggio 2024 | 06:31)

Tra i vari nomi discussi in casa granata per sostituire Juric, il favorito sembra Paolo Vanoli. L'attuale tecnico del Venezia piace molto alla società e in particolare al direttore sportivo Davide Vagnati, che ha già intavolato i primi discorsi con l'entourage del mister da mesi. Vanoli è attualmente impegnato con il Venezia, che dopo una grande stagione si trova a vivere un momento decisivo per la promozione in Serie A.

Il Torino aspetta il Venezia per accelerare con Vanoli — Nonostante Vanoli piaccia molto alla dirigenza granata sembra difficile in questo momento poter intavolare una trattativa. Il tecnico è infatti in un momento cruciale della stagione con il suo Venezia, che già questo weekend si giocherà la promozione in Serie A sul campo dello Spezia. Agli arancioneroverdi però, potrebbe non bastare la vittoria per salire nella massima serie e questo allungherebbe ancora di più le tempistiche per una trattativa con Vanoli, che potrebbe essere impegnato nei playoff (finale di ritorno in programma il 2 giugno). Il Toro aspetterà dunque alla finestra per poter accelerare i discorsi una volta conosciuto il destino del Venezia.

Vanoli il favorito sulla panchina granata, ma potrebbe non essere facile strapparlo al Venezia — Tra tutti i nomi chiacchierati nelle ultime settimane come post Juric, quello di Vanoli sembra convincere di più la dirigenza rispetto ad altri profili come Gennaro Gattuso o Vincenzo Italiano. Nonostante ciò il Torino non si limiterà ad attenzionare da vicino solo l'attuale tecnico del Venezia, è più plausibile invece che si sondino da vicino anche altri nomi. Vanoli resta comunque il favorito per sostituire Ivan Juric, ma non sarà facile strapparlo al Venezia, soprattutto se i lagunari dovessero conquistare la promozione in Serie A.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.