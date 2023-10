Torino-Verona 0-0 al 45′: i granata fanno la partita ma senza creare pericoli

Il primo tempo: il Toro ha coraggio e gioca ma non riesce a sfondare, Sazonov esce infortunato

Il Toro parte subito forte con Demba Seck che al primo minuto accelera sulla fascia destra, punta Amione con un doppio passo e calcia col destro ma Montipò respinge coi piedi. Al quinto minuto Suslov prova il tiro che però esce un po' debole e Vanja controlla senza problemi. Dopo 8 minuti arriva già il primo giallo, in direzione di Magnani per una brutta entrata su Radonjic. Avvio comunque positivo dei granata che nei primi dieci minuti mantengono un grande predominio del pallone. Il Verona invece attende e prova a ripartire. Al 12' Lazovic riceve palla sulla fascia sinistra e prova il dribbling ma Soppy è attento e lo contiene. Due minuti più tardi gli ospiti favoriscono di una punizione da una buona posizione centrale ma Ngonge spreca calciando sulla barriera. Zapata al 17' mette in mostra tutta la sua caparbietà e la sua forza fisica guadagnando un corner nei pressi della bandierina dopo aver lottato da solo contro due avversari. Il Verona per attaccare punta molto sulla fascia mancina con Lazovic che al 20' prova a scappare allungandosi la palla su Soppy ma la tocca fuori dal campo. Al 20' Sazonov rimane a terra, entrano i medici ma lui stringe i denti e prova a restare in campo. Sette minuti più tardi però il dolore al piede destro è troppo forte e chiede il cambio, Juric lancia Tameze come braccetto destro. Il Toro continua a fare la partita e ad attaccare senza però riuscire a creare molti pericoli a Montipò con l'Hellas che tiene una linea difensiva bassa e compatta. Questo fino al 38' quando Ricci trova una bella verticalizzazione per Soppy che mette in mezzo un pallone verso Zapata, il colombiano viene però anticipato con la palla messa in angolo. Il fattore offensivo per il Torino è sempre Zapata che è difficile da contenere per i difendenti gialloblù e al 43' di fisico guadagna un altro corner. Nel primo tempo però la squadra di Juric continua a paventare problemi con le situazioni da calcio d'angolo e non riesce a sfruttarne nemmeno uno. La più grande occasione capita sui piedi di Lazaro che in pieno recupero chiude un buon uno-due con Lazaro prima di concludere debolmente verso la porta e Montipò devia ancora in angolo. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.