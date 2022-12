Torino-Verona, riaperta la vendita dei biglietti: info e dettagli

Il Torino ha comunicato che è stata riaperta la vendita dei ticket per la gara in programma mercoledì 4 gennaio alle 14.30 contro il Verona allo stadio Olimpico-Grande Torino, dopo lo stop di ieri dovuto alle misure cautelative dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, prese in seguito a gli scontri che ci sono stati lo scorso 18 dicembre all'esterno dello stadio Bentegodi in occasione dell'amichevole tra il Verona e l’Nk Istria. Di seguito il comunicato ufficiale dal sito del club: