Torino, visite mediche in corso per Vlasic: gli aggiornamenti

Nikola Vlasic è pronto a vestire la maglia del Torino. Il fantasista croato, atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Milano Malpensa e arrivato sotto la Mole in serata, questa mattina - mercoledì 10 agosto - si è recato allo stadio Olimpico "Grande Torino" per svolgere le visite mediche. A seguire il giocatore di proprietà del West Ham si dirigerà verso la sede di via Arcivescovado insieme al suo agente per le foto di rito e la firma del contratto: prestito con diritto di riscatto. Se tutto procede per il verso giusto, Vlasic potrebbe già unirsi alla squadra in tempo per Monza-Torino (partita in programma sabato 13 agosto alle ore 20:45) e senz'altro sarebbe una bella notizia per Ivan Juric (LEGGI QUI).