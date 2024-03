Torino, chi gioca insieme a Zapata? Molti esperimenti ma pochi quelli definitivi

La alternative di Juric

Il primo dato da sottolineare è la costanza di Zapata e la discontinuità del suo partner offensivo. Analizzando le ultime tre gare, il colombiano ha sempre giocato titolare, invece chi lo ha affiancato è sempre cambiato: contro la Fiorentina Sanabria, poi Pellegri con il Napoli e infine Okereke contro l'Udinese. Nelle idee di Juric, e della società, l'attacco titolare doveva essere a tinte sudamericane, con Zapata affiancato da Sanabria, reduce da una stagione da 12 gol e quattro assist. Ma il paraguaiano, seppur in ripresa, sta faticando in questo campionato (4 gol) e anche le atre alternative non hanno risposto presente, da Pellegri zero gol, passando per Radonjic, ceduto per motivi di spogliatoio, e infine Okereke, che comunque è arrivato a gennaio e ha avuto poco spazio. Quindi, seppur Sanabria sia più avanti nelle gerarchie granata, tutte le scelte offensive sono possibili per i granata.