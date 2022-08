Torino, Zima torna in gruppo: il difensore è convocabile per l’Atalanta

Un mese esatto. Questo il tempo di recupero impiegato da David Zima per recuperare dall’infortunio rimediato nell’amichevole tra Nizza e Torino del 30 luglio scorso, una lussazione acromion-claveare che lo ha messo ko per le prime tre partita di campionato. Oggi, 30 agosto, come comunicato dal Torino FC il difensore ceco è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo per i compagni nella seduta tecnico-tattica andata in scena nel tardo pomeriggio di oggi allo stadio Olimpico Grande Torino, anche bruciando i tempi visto che inizialmente il suo obiettivo pareva essere la partita del 5 settembre tra Torino e Lecce. Zima, invece, salvo sorprese sarà convocato per la partita tra Atalanta e Torino.