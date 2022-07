Toro, alla fine del ritiro austriaco l’amichevole col Nizza: ecco data e orario

Il Torino aveva annunciato le date della preparazione estiva, i granata partiranno per il ritiro in Austria in data 11 luglio e ci rimarranno fino al 30 luglio. La notizia odierna, comunicata dal club di via Arcivescovado sul proprio sito ufficiale, è che di ritorno dal ritiro austriaco i ragazzi di Juric saranno impegnati in un'amichevole prestigiosa. Proprio il 30 luglio al termine del periodo di preparazione passata in Austria, il Toro sfiderà in amichevole il Nizza. La formazione francese ospiterà presso l'Allianz Riviera, ovvero il proprio stadio, i granata per questo match amichevole che inizierà alle ore 19.