Toro, Buongiorno si candida per sostituire Schuurs con la Salernitana

Il canterano granata con la Salernitana potrebbe avere l'occasione di riscattarsi dopo la prestazione con la Roma di sabato

Giacomo Stanchi

La gara di Buongiorno con la Roma è stata macchiata da un errore grave: il pallone regalato a Zalewski in occasione del rigore, poi segnato da Dybala. Questo ha inciso sul resto della partita: il difensore granata, infatti, è apparso meno lucido in diverse occasioni. Ma, ciononostante, sarà probabilmente lui a sostituire lo squalificato Schuurs contro la Salernitana. In assenza dell'olandese, Juric ha puntato più volte su di lui nel ruolo di centrale.

Toro, Schuurs squalificato: Juric dovrebbe puntare su Buongiorno — Peer Schuurs non potrà giocare la prossima gara a causa della squalifica, che si è procurato in seguito all'ammonizione, con cui è stato sanzionato il suo fallo di mano contro la Roma. L'olandese è probabilmente il giocatore che, nel reparto arretrato dei granata, ha mostrato maggiore continuità nelle prestazioni. Tre campionati olandesi, due coppe nazionali, una supercoppa olandese, 11 presenze in Champions League: questo è l'invidiabile palmares del difensore ex Ajax. Per queste ragioni per Buongiorno non sarà un compito semplice sostituirlo, ma in questa stagione è stato il calciatore che ha coperto maggiormente quel ruolo in sua assenza.

Toro, Buongiorno può rilanciarsi dopo la caduta con la Roma — Alessandro Buongiorno è stato il calciatore schierato da Juric nel ruolo di difensore centrale fino all'ottava giornata, tranne che in due occasioni alla prima a Monza (squalificato) e con il Lecce in casa. Dopo la trasferta di Napoli venne sostituito da Perr Schuurs. Questo, infatti, potrebbe far pensare che sia lui il primo candidato per quella posizione contro la Salernitana. Non si può escludere che Rodriguez possa tornare tra i tre dietro come braccetto di sinistra al posto proprio del canterano granata. Arriva, quindi, subito una possibilità di riscatto per Buongiorno dopo la prestazione con la Roma. Il difensore può dimostrare il suo valore domenica contro i campani. Il Toro deve tornare a vincere dopo quasi un mese e ha bisogno di lui.