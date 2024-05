Toro, che cosa ci è piaciuto e cosa no del 4 maggio

All'indomani del 4 maggio è possibile fare un bilancio sulla giornata dedicata al ricordo del Grande Torino in occasione del 75 anniversario della tragedia di Superga. Ancora una volta sono stati migliaia i tifosi accorsi al colle in una giornata come sempre molto sentita dal popolo granata: circa 10 mila nell’arco della giornata. Non sono ovviamente mancati gli aspetti positivi, come la vicinanza della squadra a Buongiorno. Ma nemmeno i lati negativi della giornata, come la trasformazione di una ricorrenza in occasione per lanciare cori da stadio anche nei pressi della lapide.