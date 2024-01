Toro, chi gioca di più: Rodriguez lo stakanovista

Lo svizzero è l'unico giocatore della rosa ad aver giocato tutte le gare di questo campionato

Giacomo Stanchi Redattore

"Con Juric siamo diretti e schietti, ci diciamo sempre le cose in faccia ed è stato lui a consegnarmi la fascia di capitano: lo ha fatto perché ho molta esperienza, io mi sento responsabilizzato e cerco sempre di essere un esempio per tutti nello spogliatoio". Parole di Rodriguez a Dazn di qualche giorno fa. Sono dichiarazioni di un uomo-spogliatoio: lo svizzero è un capitano che parla con il lavoro e l'esempio. Si è dimostrato capace ed affidabile e il mister lo ha premiato: è lui l'unico ad essere sceso sempre in campo dal primo minuto in questa Serie A.

Toro, chi gioca di più: ecco gli indispensabili — Subito dietro al capitano ci sono com una sola presenza in meno a quota 19 Duvan, Bellanova, Ilic e Vanja. E, nonostante, la panchina di Bologna è il gigante serbo il calciatore con il minutaggio più alto della rosa. Si è preso la fiducia dopo le cappelle nel derby e, clean sheet dopo clean sheet, ha guidato la retroguardia granata, divenendo più volte decisivo. Bellanova ha iniziato in sordina, ma è cresciuto con il passare delle giornate e ad oggi è il miglior esterno della rosa. Ilic nelle ultime gare ha iniziato a dimostrare la bontà della spesa fatta per lui lo scorso inverno: dopo le panchine con Inter e Lecce è tornato nell'undici titolare con il Sassuolo. Il rapporto con il tecnico è ottimo e lo dimostrano le parole del centrocampista dopo il gol con l'Udinese: "Mi dice sempre che devo essere concentrato. Ha ragione, sono qui per crescere e ascoltare". Ottima performance anche per Zapata: dopo qualche stagione non al top fisicamente, è tornato a giocare con continuità. Le sue cinque reti lo qualificano come miglior marcatore della rosa. Infine, menzione d'onore per Adrien Tameze e le sue 17 presenze: il francese con umiltà e orgoglio si è adattato da braccetto di destra, divenendo indispensabile nelle gerarchie di Juric. A centrocampo i suoi muscoli serviranno nel girone di ritorno.

Toro, ecco chi ha giocato meno — Fra i calciatori che hanno sottoperformato si può citare Radonjic. Il dieci serbo è probabilmente il calciatore con il tasso tecnico più alto della rosa granata. Ha dei guizzi unici e il gol con il Genoa lo dimostra. Juric ha parlato così di lui prima della sfida di ritorno a Marassi: "Radonjic ha fatto un'ottima settimana. Quando ci sarà l'occasione lo userò. L'altra settimana ha avuto un problema, in questa ha fatto molto bene ed è a disposizione". Il Toro ha bisogno di uomini come lui. Il mercato potrebbe portarlo, però, via da Torino. Un altro calciatore da cui forse era legittimo aspettarsi qualcosina in più era Samuele Ricci: per lui 16 presenze. Rimane un giocatore di sicuro affidamento, ma Linetty ha saputo cogliere l'attimo e mettersi in mostra in sua assenza, facendo poi sentire la sua mancanza. Rimane Perr Schuurs: per lui 9 presenze tutte da titolare. Poi, è arrivato l'infortunio. Il Torino ha bisogno dell'olandese, che adesso sta recuperando con calma in vista della prossima stagione.

