Rodriguez: “Con Juric ottimo rapporto. Davanti i gol arriveranno”

Il difensore granata è intervenuto ai microfoni di Dazn

Redazione Toro News

Il difensore del Torino Ricardo Rodriguez ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti gli argomenti trattati dal giocatore svizzero che ha parlato del momento che sta attraversando la squadra granata: "Avevamo tre giorni liberi, siamo tornati ad allenarci con tanta intensità come sempre. Cosa faccio nei giorni liberi? Non mi piace stare fermo. Ora che abbiamo avuto tre giorni liberi ho fatto palestra, non mi trovo bene quando non faccio nulla".

Rodriguez poi continua: “Come è indossare la fascia da capitano del Toro? Bello. Prima ce l'aveva Lukic, poi il mister l’ha data a me. È una cosa nuova anche per me, ho fatto tante cose in carriera ma mi mancava essere capitano di una squadra. Sento la responsabilità ma mi piace e devo essere un esempio per tutti. Cosa mi ha detto Juric quando mi ha consegnato la fascia? Non mi ha parlato tanto. Quando vedi la nostra squadra io sono quello con più esperienza e Juric secondo me ha guardato quello”.

Sul rapporto proprio con Ivan Juric dice: “Ci parliamo in faccia e siamo sinceri. Quando una cosa non mi piace glielo dico e quando vogliamo dei giorni liberi glielo chiedo, anche se è difficile con lui. Si può parlare con il mister, c’è un bel rapporto. Io mi aspettavo il Torino in questa posizione di classifica ad inizio anno. Vedo sempre gli allenamenti e li facciamo molto bene. Il mister fa un grande lavoro coi giovani. Siamo una squadra fastidiosa”.

Sulla fase difensiva del Torino ha raccontato: “Sono orgoglioso. Noi difensori lavoriamo per questo, ovvero non prendere gol. Dobbiamo continuare così, davanti poi il gol arriverà perché abbiamo qualità per farlo. La continuità ci aiuta molto. Se ci ho messo tanto ad abituarmi a giocare uomo contro uomo con Juric? No, sono un giocatore che capisce in fretta quello che vuole un mister e mi sono abituato subito"

Rodriguez poi termina: "Le differenze tra Serie A e Bundesliga? È diverso perché in Germania non si lavora tanto sulla fase difensiva, il gioco lì e più offensivo. Se mi piace il doppio centravanti? Si. Abbiamo giocatori che ci permettono di giocare così. Il mister decide come giocare e noi dobbiamo farlo. I risultati stanno arrivando, dobbiamo provare a fare più gol. Zapata? É un ragazzo top. È tranquillo, fa ridere ed è un bravo ragazzo. Si è integrato molto bene nel nostro gruppo”.

