Toro, contusione al polso per Milinkovic-Savic: il serbo non si è allenato

Oggi Vanja Milinkovic-Savic non si è allenato al Filadelfia. Il portiere serbo ha rimediato un trauma contusivo al polso destro che non gli ha consentito di scendere in campo. Il secondo portiere granata ora dovrà svolgere degli esami per verificare l'entità dell'infortunio e stabilire gli eventuali tempi di recupero. In questa stagione il gigante serbo ha collezionato 2 presenze: Giampaolo in due partite (con Roma e Bologna) lo aveva preferito a Salvatore Sirigu. Il suo infortunio porta a quattro gli indisponibili in casa Toro: Lyanco(lombalgia acuta), Nkoulou (appena tornato dal Covid) e Singo(problema muscolare alla coscia sinistra).