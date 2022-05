Toro, Edera pronto a candidarsi sulla trequarti: situazione di mercato difficile

Il giocatore classe '97 è legato al Torino fino al 2023, ma visto il lungo stop non sarà semplice trovargli una nuova sistemazione

INFORTUNIO - Fermo dallo scorso 7 maggio, quando con la Reggina è andato incontro a un pesantissimo infortunio, Edera ha poi proseguito la riabilitazione a Torino. Dopo quasi un anno dalla rottura del legamento crociato, collaterale e tendine rotuleo, il giocatore classe 1997 è tornato in campo con la Primavera granata nel finale di stagione. Assaporati i primi minuti di gioco dopo un lunghissimo periodo passato in infermeria, Edera adesso proverà a recuperare con la speranza di tornare anche in Prima squadra.

FUTURO - Essendo reduce da un anno in cui praticamente ha saltato quasi un'intera stagione, sarà difficile trovare una soluzione nel mercato estivo per Simone Edera. Il giocatore è legato al club granata ancora per un anno, fino al 30 giugno 2023, e salvo sorprese prenderà parte al ritiro estivo con la Prima squadra. Qui Edera si giocherà tutte le sue carte, provando a candidarsi per un posto sulla trequarti. Ivan Juric ha iniziato a conoscerlo appena arrivato alla guida del Torino, ma il giocatore classe 1997 non era ancora pronto per essere preso in considerazione dal tecnico croato ed essere inserito nel suo progetto. Juric però non ha pregiudizi su nessuno, dunque valuterà lui stesso le condizioni di Edera durante il ritiro.