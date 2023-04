Toro, fattore cambi: il gap con la panchina dell’Atalanta può fare la differenza

Quanto incidono le alternative dalla panchina? Nel calcio attuale, in cui gli allenatori possono effettuarne cinque, molto. E potrebbe essere un fattore anche nella partita di stasera tra Torino e Atalanta, vista la profondità della rosa allenata da Gasperini. Da quando la regola delle cinque sostituzioni è entrata a far parte della quotidianità degli allenatori, le scelte a partita in corso sono diventate sempre più decisive e la dea è un esempio in questo senso. Nella costruzione della rosa, Gasperini ha voluto un gruppo di 16 titolari da poter alternare in base agli avversari e alle situazioni di gioco e, soprattutto in attacco, il gap con il Toro potrebbe decidere la sfida con il suo allievo Juric.