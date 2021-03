Toro, Gojak meglio da subentrato: deludente alla prima da titolare con Nicola

Focus on / Il centrocampista bosniaco sembra fare meglio quando entra a partita in corso: a Genova con la Sampdoria troppo prevedibile, non ha saputo dare qualità al gioco granata

MAGGIORE QUALITÀ - Da una mezzala offensiva come Gojak era lecito aspettarsi qualche idea in più negli ultimi metri poichè è stata la zona di campo in cui il Torino è mancato. Il numero 10 granata è sembrato essere sceso in campo senza voler prendersi davvero delle responsabilità. Si tratta di caratteristiche che invece aveva messo in mostra quando era entrato a partita in corso contro il Sassuolo, risultando decisivo con le sue giocate al fine di effettuare la rimonta. Domenica il bosniaco è partito come mezzala sinistra, poi si è spostato come mezzala destra, infine Nicola lo ha spostato esterno sinistro in una sorta di 4-2-4, ma la Sampdoria lo ha contenuto senza particolari patemi fino all'uscita dal campo all'80' per fare posto a Federico Bonazzoli. I numeri della partita di Genova di Gojak sono abbastanza modesti: 35 passaggi riusciti ma di questi ben pochi in avanti, 6 palle perse e 6 recuperate e infine solo 2 dribbling riusciti che sono pochi per un giocatore che avrebbe dovuto creare la superiorità numerica durante la fase offensiva granata. In generale, non è la prima volta che Gojak stecca quando parte titolare. Le cose migliori le ha fatte vedere quando è subentrato nel finale - ad esempio contro Parma, Crotone e Sassuolo - e forse non è un caso: si consolida sempre più l'impressione che Gojak renda di più come arma da utilizzare per l'ultima mezz'ora di gioco quando gli avversari sono più stanchi.