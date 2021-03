Toro, Lyanco e Vojvoda steccano: non sfruttate le occasioni “regalate” dal Covid

Il tema / Contro i blucerchiati il brasiliano e il kosovaro hanno sprecato un'occasione importante, e ora sono in vista i recuperi di Nkoulou e Singo

Lorenzo Chiariello

"Durante il match tra Sampdoria e Torino sono pochi i granata a non aver sfigurato. Tra questi sicuramente non compaiono Lyanco e Mergim Vojvoda. I due hanno avuto diverse occasioni tra gli undici iniziali nelle ultime quattro gare giocate dal Toro, ma il rendimento non ha certamente rispecchiato la fiducia data loro da Nicola. Una fiducia che però è stata in un certo senso "obbligata" dalla situazione Covid, che ha costretto ai box Nicolas Nkoulou e Staphane Singo, coloro che possono essere ritenuti due tasselli titolari di questa squadra.

"MARASSI - Nel faccia a faccia con gli uomini di Claudio Ranieri, Lyanco è partito titolare centrale di difesa, mentre Vojvoda ha preso posto dall'inizio come esterno alto destro: i loro ruoli abituali, in cui avrebbero dovuto fornire risposte all'altezza. Nessuno dei due ha meritato la sufficienza, e in particolare il brasiliano, bucando l'intervento su Augello, ha commesso un errore che ha inciso molto sull'andamento dell'incontro. Anche il kosovaro ha avuto diversi black out, specie nella prima parte di gara, e in fase offensiva non è riuscito a creare spunti pericolosi, con diversi cross male effettuati nonostante il suo piede destro sia piuttosto educato. Anche nelle gare precedenti i due non avevano brillato particolarmente se si pensa che Vojvoda si fece beffare con Izzo da Lautaro Martinez in occasione del 2-1 subito contro l'Inter, mentre Lyanco aveva fallito due comode occasioni da rete con Crotone e Inter: a un difensore si chiede anzitutto altro, però è chiaro che si tratta comunque di errori. Globalmente, un impatto al di sotto delle aspettative per entrambi i giocatori, che ora potrebbero vedere ridursi la finestra di opportunità per scendere in campo dal primo minuto.

"RECUPERO - La sosta nazionali casca quindi a fagiolo per Nicola. Nel corso delle due settimane che separano il Toro dal prossimo impegno in campionato, il derby con la Juventus in programma per mercoledì 3 aprile, Nkoulou e Singo (che ha giocato poco più di un quarto d'ora con i liguri), salvo ulteriori problemi, dovrebbero tornare a disposizione del tecnico granata a pieno regime. Sarebbero indubbiamente due rientri importanti per il Torino, soprattutto in vista di una gara mai scontata come quella con i bianconeri.

