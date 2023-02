Toro, i convocati per l’Udinese: si rivede Pellegri. Out Ilic e Radonjic

Ivan Juric ha deciso di convocare 23 calciatori per il match che tra poche ore andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata e l'Udinese (calcio d'inizio alle ore 15:00). Come già preannunciato da Juri ieri in conferenza, sono tornati a disposizione del tecnico croato Djidji e Pellegri. Non saranno della partita invece Radonjic (problema muscolare al flessore), Ilic (out a causa di botta alla caviglia), Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) e Zima (che dovrà operarsi a causa della rottura del menisco). Berisha ancora out per scelta tecnica.