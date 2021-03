Toro, il ballottaggio sulla fascia: Vojvoda e Ansaldi in lizza per sostituire Singo

Follow up / Vojvoda o Ansaldi a destra: le opzioni di Nicola per sostituire l'infortunato Singo nel derby con la Juventus

Davide Nicola dovrà fare a meno di Wilfried Singo nel derby della Mole. L'esterno ivoriano ha rimediato un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra e, in attesa di ulteriori accertamenti, è sicura la sua assenza nel match di sabato contro la Juventus. Le soluzioni alternative per la fascia destra del Torino, quindi, sono due: la prima porta a Mergim Vojvoda , la seconda a Cristian Ansaldi , che verrebbe dirottato sull'altra fascia come accaduto contro il Sassuolo.

L'ALTERNATIVA - Per questo Nicola ha in serbo anche un piano B: Ansaldi a destra e Murru a sinistra, con Vojvoda pronto a subentrare in caso di necessità. Impiegato sulla destra contro il Sassuolo, l'esterno argentino ha disputato una delle sue migliori prestazioni, ma intorno all'ora di gioco Nicola lo ha rimesso nel proprio habitat naturale, a sinistra. I sostituti ci sono, ma l'assenza di Singo in una partita così importante, in cui proprio sulle corsie si giocheranno i duelli decisivi, sarà un problema non da poco per Nicola.