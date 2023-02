Toro, il Filadelfia riapre ai tifosi: martedì mattina allenamento a porte aperte

Domani - martedì 7 febbraio - si riapriranno le porte dello stadio Filadelfia. Dalle ore 11.20 sarà possibile accedere allo stadio per assistere alla seduta di allenamento del Torino di Juric che scenderà in campo per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Milan in programma venerdì 10 febbraio. Come avevamo anticipato sulle nostre colonne nei giorni scorsi, la Fondazione Filadelfia ha ricevuto dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Cpi (Certificato Prevenzione Incendi), il documento necessario per poter ricevere il pubblico all’interno dell’impianto: questo ha permesso al Torino di riaprire le porte del Fila. Appuntamento dunque fissato a domani mattina.