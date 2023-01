Filadelfia, il retroscena: in arrivo il Cpi, a giorni porte aperte da parte di Juric

Un’altra bella notizia per i tifosi del Torino: nei prossimi giorni il Filadelfia tornerà ad aprire le porte alla gente granata

Gianluca Sartori

Dopo l’epica vittoria di Coppa Italia contro il Milan, un’altra bella notizia per i tifosi del Torino. Nei prossimi giorni, infatti, il Filadelfia tornerà ad aprire le porte alla gente granata: questo perché la Fondazione Filadelfia sta per ricevere, dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Cpi (Certificato Prevenzione Incendi), il documento necessario per poter ricevere il pubblico all’interno dell’impianto. Come Toro News va spiegando da settimane, infatti, è questa la criticità di carattere burocratico che impedisce al Torino FC di permettere l’afflusso dei tifosi in occasione degli allenamenti della squadra di Ivan Juric.

Il Certificato Prevenzione Incendi precedente, datato 2017, è scaduto dopo cinque anni, nel corso del 2022. Di conseguenza è stato impossibile per il Torino FC aprire le porte del Filadelfia anche se in diverse occasioni il club lo avrebbe voluto. Ad esempio, secondo quanto raccolto da Toro News, il desiderio del club sarebbe stato quello di giocare l’amichevole Torino-Cremonese del 23 dicembre al Filadelfia, ma ciò era impossibile proprio per la mancanza del Cpi. Ci sono voluti mesi perché quello nuovo arrivasse alla Fondazione: sono stati necessari adempimenti di vario tipo a seguito di alcune modifiche delle normative anti-incendio che dal 2017 ad oggi sono intervenute. Questi adempimenti stanno per essere ultimati: è davvero questione di giorni.

Ivan Juric per primo ha sempre detto che per lui, almeno una volta alla settimana, i tifosi al Filadelfia sono i benvenuti. Nei giorni scorsi è circolato sui social un video del tecnico in cui, in modo un po’ brusco e impulsivo, faceva osservazioni sulla poca presenza dei tifosi al fianco della squadra, allo stadio Filadelfia. Ciò è accaduto dopo una domanda precisa di chi gli chiedeva conto, forse ignorando la vicenda del Cpi, del motivo per cui il Filadelfia negli ultimi mesi sia sempre rimasto chiuso. Il Torino tuttavia ha sempre tenuto presente la legittima esigenza dei tifosi di accedere al Filadelfia così come quella, legittimamente espressa dallo staff tecnico, di poter affrontare alcuni allenamenti in segretezza: non a caso anche il Torino firmò lo Statuto della Fondazione Filadelfia, il quale prevedeva che il Filadelfia fosse costruito a misura anche di tifoso. Ciò tornerà ad accadere, finalmente, nei prossimi giorni.