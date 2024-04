Toro, il punto dall’infermeria: Bellanova solo crampi, Pellegri ci prova

Domenica 21 aprile alle ore 15.00 - dopo il pareggio per 0-0 nel derby della Mole con la Juventus - il Torino sarà impegnato in casa contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dal pareggio allo stadio Maradona per 2-2 contro il Napoli. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi: i granata per arrivare in Europa (che al momento dista 4 punti), i ragazzi di Di Francesco per non retrocedere in Serie B (attualmente occupano il terzultimo posto in classifica a meno uno dall'Empoli quartultimo). In vista della gara con i gialloblù, facciamo il punto dall'infermeria della squadra di Ivan Juric.