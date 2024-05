Toro, il punto dall’infermeria: Buongiorno, solo crampi col Milan. Punta a giocare

Il Torino può sperare ancora in una qualificazione in Europa: per continuare a crederci però sarà necessario vincere la prossima e ultima gara di campionato, quella con l'Atalanta in programma domenica pomeriggio alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo e tifare Fiorentina nella finale di Conference League. In vista della partita con i neroazzurri, facciamo il punto dall'infermeria in casa Torino.

Per Buongiorno solo crampi. Dubbio Gineitis

Alessandro Buongiorno - uscito all'80esimo contro il Milan - sembra star bene: con i rossoneri ha lasciato anzitempo il terreno di gioco solo per crampi. Per il vice capitano granata in ogni caso questa settimana ci sarà grande precauzione nel gestirlo dallo staff medico granata visto che la scorsa settimana ha accusato un problema agli adduttori che lo ha indotto a saltare Verona-Torino. Sarà tra i convocati Koffi Djidji: il difensore granata ha rimediato una lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro ma ha recuperato e già nella scorsa gara contro il Milan Juric lo aveva portato in panchina. Salvo sorprese è terminata la stagione di Gvidas Gineitis, vittima di una distrazione al legamento crociato posteriore. Se anche dovesse essere aggregato per Bergamo, non potrebbe non rimanere in panchina. Sicuramente out infine Nikola Vlasic (lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra) e il lungodegente Perr Schuurs, alle prese con il lungo recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.