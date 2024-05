Toro, il punto dall’infermeria: Juric spera di recuperare Buongiorno per il Milan

Il Torino può sperare ancora per una qualificazione in Europa: per continuare a crederci però sarà necessario vincere la prossima gara di campionato, quella con il Milan in programma sabato sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino davanti ai propri tifosi. Diverse sono le defezioni tra le fila granata. In vista della partita con i rossoneri, facciamo il punto dall'infermeria in casa Torino.