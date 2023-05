Toro, il punto dall’infermeria: Schuurs cerca il recupero. Aina atteso in gruppo

Torino, gli infortunati: settimana decisiva per Schuurs, Radonjic punta la Fiorentina

La settimana che porta alla partita contro il Verona sarà la settimana decisiva per capire se Perr Schuurs sarà nuovamente a disposizione del tecnico croato. Il difensore olandese aveva accusato dei fastidi durante Sampdoria-Torino, per i quali era uscito anzitempo. L'ex Ajax è infatti incappato in un trauma elongativo del lungo adduttore di sinistra e in settimana verranno monitorate le sue condizioni fisiche in vista della trasferta a Verona. Il suo recupero almeno per la panchina, come detto da Juric, non è impossibile.