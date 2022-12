Toro, in gruppo Lukic e Ricci. In sei saltano l’amichevole col Monza

Oggi - martedì 27 dicembre - il Torino di Ivan Juric ha sostenuto una seduta di allenamento al Filadelfia. A far seguito alla brutta notizia di Pietro Pellegri - l'attaccante ha subito una lesione al bicipite femorale destro - è la buona notizia che riguarda i granata Lukic e Ricci: i due centrocampisti si sono riuniti al gruppo, dopo aver rispettivamente recuperato da febbre e affaticamento muscolare. Il tecnico granata, perciò, potrebbe considerarli per l'amichevole di domani, 28 dicembre, contro il Monza. Continuano invece il lavoro differenziato Singo - con una lesione al bicipite femorale destro - Linetty - alle prese con la lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra - e Garbett. Solo terapie per Aina e Ilkhan: il nigeriano sta ancora recuperando in seguito all'infortunio subito a fine ottobre, mentre il turco è reduce da un infortunio alla caviglia, subito durante l'amichevole contro la Cremonese. Come previsto, è rientrato in gruppo anche Nikola Vlasic: il croato è tornato al Filadelfia in seguito alla partecipazione ai Mondiali, e al conseguente terzo posto conquistato con la Croazia.