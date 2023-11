Toro in numeri, Ricci: fondamentale per il possesso, più incisivo alla voce assist

L'analisi dei numeri di Samuelel Ricci in questa stagione grazie ai dati di WhoScored e Fbref.com

Irene Nicola Redattore

Dopo un avvio meno arrembante rispetto alle aspettative, Samuele Ricci è tornato a essere il giocatore a cui Juric aveva deciso di affidare le chiavi del centrocampo. Nelle prime 12 giornate di campionato l'ex Empoli è stato schierato in 10 occasioni, ogni volta da titolare e mai subentrando a gara in corso. Ha saltato la sfida con la Roma, in cui gli era stato preferito Ilic in coppia con Tameze e infine l'ultimo match prima della sosta contro il Monza, a causa di una lesione distrattiva del bicipite femorale che lo terrà fuori circa fino a inizio dicembre. Complessivamente sono 786 i minuti sulle gambe di Ricci, è il quarto giocatore più impiegato della rosa da Ivan Juric (lo precedono Vanja, Rodriguez e Bellanova).

Toro, i numeri di Ricci: già eguagliato il numero di assist della scorsa stagione — In questo avvio di stagione c'è una voce in cui Ricci è migliorato sensibilmente rispetto alla stagione passata ed è quella relativa agli assist. Finora l'azzurrino conta 2 assist all'attivo, gli stessi di Tameze e Ilic che come lui guidano la classifica degli assistman granata. Per Ricci è un segnale di crescita, che testimonia come oltre alla pura regia il centrocampista stia facendo un lavoro mirato per poter vedere di più la porta e crescere anche nell'ultimo passaggio. In tutta la stagione 2022-2023 Ricci aveva collezionato 2 assist, ora due li ha già forniti (a Schuurs con il tiro ribattuto in rete a Milano e a Buongiorno per il gol decisivo contro il Lecce). Con due terzi di stagione da giocare i margini di crescita sono ampi.

Torino, i numeri di Ricci: fondamentale nell'economia del possesso palla — La gestione del possesso palla è un altro dato in cui Ricci spicca. Il centrocampista granata ha una percentuale di accuratezza nei passaggi dell'87.7%, secondo quanto riportato da WhoScored. Numeri molto positivi, che testimoniano come nell'economia del possesso palla granata l'apporto di Ricci sia fondamentale. In rosa (escludendo le percentuali di Sazonov e Gineitis per minutaggio troppo ridotto), solo Schuurs fa meglio di Ricci alla voce passaggi effettuati con successo (89.1%). Ricci inoltre è particolarmente incisivo nell'alzare il baricentro granata e per la verticalizzazione, come dimostra il dato relativo ai passaggi progressivi (quei suggerimenti che portano il pallone verso la linea avversaria ad almeno 10 metri dagli ultimi sei passaggi). Ricci è secondo in questa particolare statistica, con un valore di 50 appena inferiore a quello fatto registrare da Rodriguez. Inoltre è secondo in rosa anche alla voce expected assisted goals, fattore che indica la probabilità che un suggerimento di un giocatore diventi assist a un tiro: il più decisivo è Ilic, segue proprio Ricci insieme a Vlasic e Zapata.

