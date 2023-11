Toro in numeri, Schuurs: non solo difesa, buon rendimento in ogni fase di gioco

L'analisi statistica sui giocatori del Torino secondo i dati di Fbref.com

Perno della difesa del Torino nei primi mesi di stagione, Perr Schuurs ha subito la rottura del legamento crociato nel corso del match contro l'Inter alla nona giornata di campionato, interrompendo così una striscia di 9 incontri in cui è sempre partito titolare e non è mai stato sostituito. Con ogni probabilità, a causa del grave infortunio, l'olandese dovrà rimanere fuori dai giochi per tutta la stagione, ma nei 861' giocati tra campionato e Coppa Italia ha nuovamente dimostrato di essere un difensore di altissimo livello, di sicura affidabilità e abile in tutte le fasi di gioco, come dimostrato dalle statistiche di fbref.com.

Schuurs, sopra la media europea per rendimento nella fase difensiva — A testimoniare quanto detto in precedenza, sono innanzitutto i numeri difensivi di Schuurs, che nelle sue apparizioni stagionali ha mantenuto una media di 2 contrasti vinti a partita (0,46 in più rispetto a quella europea), oltre a quella di 1,20 blocchi e di 3,50 salvataggi per gara (numeri in linea con la media europea). Insomma, Schuurs si posiziona al di sopra della media dei difensori europei per rendimento. C'è da dire però che, se è vero che le statistiche confermano quanto di buono fatto vedere dall'olandese in fase difensiva, anche in quella offensiva e nella fase di impostazione Schuurs si è particolarmente distinto.

Non solo difesa: Schuurs imposta e calcia in porta — Schuurs è un difensore moderno, che non si dedica soltanto a proteggere la sua area, ma che dà una mano alla squadra per imbastire azioni da gol. Infatti, in 9 gare giocate, l'olandese ha maturato una media di precisione di passaggio pari all'89,1%, la quale lo avvicina moltissimo ai top performer di questa voce come Marquinhos del PSG, la cui media si aggira attorno al 94%. Non solo costruzione però, Schuurs si è reso pericoloso anche sotto porta, calciando 7 volte verso lo specchio (media dello 0,77: +0,22 rispetto alla media europea) e realizzando una rete.

