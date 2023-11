Toro in numeri, Rodriguez: leader per minuti giocati e passaggi progressivi

L'analisi dei numeri di Rodriguez grazie ai dati forniti da Fbref.com e WhoScored

Irene Nicola Redattore

È difficile non associare in casa granata la voce affidabilità a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è il "capitano silenzioso" del Torino, come lui stesso si era definito dopo l'investitura. Un leader riconosciuto dallo spogliatoio nonché una certezza per Ivan Juric in un avvio di campionato caratterizzato da diversi forfait per infortunio o esclusioni tecniche. Lo svizzero invece è stato un punto saldo.

Toro, i numeri di Rodriguez: primo per minuti giocati tra i giocatori di movimento — Rodriguez è sempre stato a disposizione ed è sempre sceso in campo da titolare senza mai partire dalla panchina. Dopo le prime 12 giornate di campionato i numeri parlano infatti di 12 presenze, tutte da titolare, solo Vanja al Toro ha lo stesso score. Nelle sue 12 presenze complessive, Rodriguez è rimasto in campo complessivamente 995 minuti. Nessun giocatore di movimento è stato impiegato quanto lo svizzero, che ha saputo farsi carico dell'emergenza difensiva offrendo prestazioni solide. La discrepanza con gli altri giocatori in rosa è alta in termini di minutaggio: solo Bellanova si è avvicinato allo stesso impiego dello svizzero (916 minuti), mentre Ricci che è terzo in questa graduatoria conta più di 200 minuti in meno sulle gambe rispetto a Rodriguez.

Toro, i numeri di Rodriguez: leader alla voce passaggi progressivi — Un altro aspetto in cui incide Rodriguez secondo i dati Opta analizzati da Fbref.com è l'apporto in costruzione. Spesso Juric chiede ai propri difensori di sganciarsi da compiti puramente difensivi e di avviare o seguire l'azione offensiva. Due difensori granata sono particolarmente efficaci: Perr Schuurs e proprio Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ha una percentuale di passaggi riusciti dell'85.7%, la settima migliore della rosa e la seconda tra i difensori dietro all'olandese (Zima escluso visto il minutaggio troppo ridotto). Rispetto a Schuurs, Rodriguez sa essere più incisivo però nei passaggi progressivi, ovvero quei suggerimenti che portano il pallone verso la porta avversaria o ad almeno 10 metri dal suo punto più lontano degli ultimi sei passaggi (l'indice esclude i passaggi dal 40% del campo per i difensori). Il capitano granata fin qui conta all'attivo 52 passaggi progressivi. In granata nessuno ne ha fatti altrettanti, nemmeno Ricci e Ilic; in Serie A è 25esimo.

