Toro, Juric dà la carica: “Niente da perdere? No, serve voglia di fare risultato”

Che il Napoli sia la grande favorita nella gara in programma questo pomeriggio non è una grande scoperta. Parlano per gli azzurri il vantaggio di diciotto punti sulla seconda in classifica e la meritatissima qualificazione ai quarti di finale di Champions League, oltre ad una serie di prestazioni di altissimo livello. Per il Toro si prospetta dunque la classica partita in cui un risultato positivo sarebbe oro colato, ma Juric non si è trovato d'accordo con la definizione di gara in cui non si ha niente da perdere.