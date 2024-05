Toro, Juric predica calma con i giovani: “Hanno talento ma devono ancora crescere”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan , il tecnico granata Ivan Juric ha risposto anche ad un paio di domande sulla possibilità di rivedere in campo Savva e Dellavalle. In primis ha commentato con soddisfazione il loro percorso di crescita: "Hanno fatto una buona settimana e mi aspetto che tutti abbiano voglia di giocare bene a calcio". In seguito ha però lanciato un monito a tutti i tifosi avvisando che sarà necessario dare tempo a questi ragazzi perché non sono ancora pronti al 100% per competere sempre per 90 minuti in Serie A: "I ragazzi della Primavera li seguo, so chi sono, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Se pensiamo che sono già dei giocatori di Serie A, gli facciamo del male e ci sbagliamo di brutto. Loro, ma anche Silva e Aaron, hanno talento, ma bisogna scegliere la strada giusta per farli diventare giocatori del Toro. Non bisogna anticipare per forza i tempi. Ci deve essere un obiettivo con una strada giusta per raggiungerli. A me piace allenarli, perché hanno grande voglia. Ma se pensiamo che dopo pochi minuti deve giocare Dellavalle titolare ci sbagliamo".

Non solo Savva e Dellavalle ma anche Ciammaglichella e Silva possono far bene in prima squadra

Nel discorso di Juric non sono stati citati solamente Savva e Dellavalle che hanno già esordito contro il Verona ma anche altri due preziosi prodotti del settore giovanile granata come Aaron Ciammaglichella e il brasiliano Jonathan Silva. L'allenatore del Torino ha affermato di conoscere e seguire sempre la Primavera per valutare la crescita dei migliori elementi. Spesso in stagione il croato ha convocato alcuni giocatori per le gare della prima squadra soprattutto in quelle zone di campo dove magari era in corso una piccola emergenza per via di infortuni o squalifiche. Il veder crescere ed esordire dei giovani del vivaio in prima squadra è da sempre per molti tifosi del Toro un vanto e un motivo di grande orgoglio. Juric in questo ultimo periodo ha dimostrato di voler puntare sui più meritevoli e non è escluso che negli ultimi 180 minuti della stagione non si possa vedere in campo qualche altro giocatore fare il suo esordio in Serie A ma sarà necessario ancora dare tempo a tutti per crescere ed ambientarsi ai ritmi della prima squadra per non buttare tutto il lavoro fatto da Scurto e coordinato dal responsabile Ruggero Ludergnani.