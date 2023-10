Toro, Juric punge Sanabria: “Da quando ha concorrenza non è più lo stesso”

Zapata e Sanabria assieme, si può fare?

Come ben sappiamo il modulo preferito di Juric è il 3-4-2-1, assetto che porterebbe a scegliere solamente uno tra Zapata e Sanabria. Vista l'insufficienza di trequartisti e la situazione che da Agosto il Toro vive in attacco si è spesso ipotizzato un cambio modulo, includendo nell'assetto iniziale un solo giocatore sulla trequarti alle spalle di due punte. Juric nel match contro la Lazio ha provato questo cambiamento, scendendo in campo con Zapata e Sanabria. Un tentativo parso volto soprattutto a voler coinvolgere il paraguaiano. Tale esperimento non si è rivelato efficace, infatti i granata hanno perso 2-0, non riuscendo quasi mai a creare grandi occasioni. Dal match successivo, l'allenatore è tornato a schierare una punta ed oggi durante la conferenza quando gli è stato chiesto come scenderanno in campo i granata domani ha così risposto: “A Sanabria voglio bene ma vorrei avesse l’atteggiamento che aveva quando giocava sempre.Comunque per questa partita, contro una difesa a tre, preferisco giocare a una punta. Dopo la sosta poi possiamo pensare di fare qualcosa di diverso come assetto del gioco”. Di certo Sanabria, dopo tanti elogi, ha ricevuto stavolta una vera stoccata dal proprio allenatore. Ora a lui per primo serve una reazione. Che i tifosi granata sperano possa arrivare in qualche modo proprio nel derby.