Toro, Juric stima Djidji ed Adopo: il futuro è in ballo e le strade sono tante

Adopo e Djidji: Juric nella conferenza pre Lecce ha parlato della loro situazione rinnovi, visto che sono in scadenza nel 2023

Adopo e Djidji sono in scadenza fine anno. Il centrocampista è stata una piacevole sorpresa per il Torino di quest'anno, con la rete a San Siro in Coppa e la conferma a Firenze in campionato. Juric lo stima, ma, in seguito al suo infortunio, Linetty si è rivelato un validissimo sostituto e l'arrivo di Ilic gli ha precluso le già ridotte possibilità di giocare. In questo momento è il quarto centrocampista della rosa e forse questo ruolo non gli è troppo congeniale. Per Djidji il discorso è differente: il difensore gode della fiducia di Juric e, dopo qualche incertezza dello scorso anno, ha saputo dimostrare con continuità. Il gol al Milan e l'esperienza maturata lo rendono molto importante. Si dovrà valutare.

Torino, Juric stima Adopo, ma non può garantirgli la titolarità — "Un giocatore di prospettiva, di qualità. Solo che effettivamente ne posso far giocare undici di cui due a centrocampo" così Juric oggi in conferenza sulla situazione del centrocampista francese. Il classe 2000 è un giocatore in crescita che, alla prima vera stagione in A, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante: ha caratteristiche uniche in rosa nel suo ruolo perché è alto 187 centimetri ed è fortissimo fisicamente. Veniva da due stagioni in prestito alla Viterbese in C e non era scontato che potesse dare subito questo apporto alla causa. Anche il tecnico ha delineato bene questo suo momento: "Adopo aveva fatto un'ottima partita col Milan, volevo dargli continuità in quella successiva ma si è fatto male al ginocchio e chi ha giocato al posto suo ha fatto bene. Però mi piace e sono stato il primo a dargli fiducia considerando che veniva dalla Viterbese in Serie C". Il futuro è in bilico, una sua permanenza sembrerebbe non essere scontata perché lui vorrebbe giocare con continuità, chiedendo perciò un ruolo che, al momento, il Toro non può dargli, visto che teoricamente i titolari sarebbero Ilic e Ricci.

Torino, Djidji è importante nella squadra: il rinnovo è in ballo — Diverso il discorso per Djidji, che si può ritenere un titolare. “La mia posizione è che deve rimanere. Penso sia un giocatore forte" queste parole di Juric paiono inequivocabili: il tecnico ha fiducia in Djidji e vorrebbe che rimanesse a Torino. Il francese è cresciuto molto e a trent'anni è nel pieno della sua maturazione calcistica. Il suo ruolo in questa squadra sembra essere fuori discussione. Gli esiti del suo percorso li ha tratteggiati il mister oggi in conferenza: "Accetta spazi aperti con qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovare profili così. Ci sono difensori che certe partite le fanno bene, in altre fanno fatica e allora devi stare più basso e chiudere spazi. Con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi". Le sue performance non sono passate inosservate e il giocatore potrebbe avere anche un certo mercato. La sua permanenza, però, sembra che sia spinta dal tecnico. Per questo, rispetto ad Adopo, sembrano esserci più possibilità di rinnovo.