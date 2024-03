Toro, la corsa per il settimo (e ottavo) posto è apertissima: calendari a confronto

Dalla Lazio al Monza: cinque squadre per due posti che valgono l'Europa. In 8 giornate si decide tutto

Luca Bonello Redattore 31 marzo - 19:00

Nel sabato di Pasqua, il pallone ha ricominciato a rotolare sui campi di Serie A e tutte le squadre coinvolte nella lotta per il settimo posto, l'ultimo che garantirebbe la qualificazione in una coppa europea, sono scese in campo. Quest'anno, però, ricordiamo che la corsa si allarga: considerato anche l'ottimo piazzamento dell'Italia nel ranking per nazioni, anche l'ottavo posto probabilmente varrà un biglietto per l'Europa. Ecco quindi i calendari a confronto di Lazio, Napoli, Torino, Fiorentina e Monza, le squadre coinvolte nella lotta per gli ultimi due posti che valgono la qualificazione europea. A 8 giornate dalla conclusione della stagione, la situazione in classifica è la seguente: Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43, Monza 42.

Lazio: all'orizzonte c'è il derby — Il gol allo scadere di Marusic ha permesso alla Lazio di battere la Juventus e contemporaneamente di fare un balzo in avanti in classifica, superando il Napoli e piazzandosi momentaneamente al settimo posto a quota 46. Un buon impatto di Mister Tudor sulla panchina dei biancocelesti, che risfideranno la Juventus in Coppa Italia martedì, mentre il prossimo sabato saranno impegnati nel derby della Capitale. Dopodichè, in campionato, alterneranno sfide più morbide in casa, con sfide complicate in trasferta. Nell'ordine, queste sono le 8 partite di Serie A che aspettano ancora la Lazio: Roma (Trasferta), Salernitana (Casa), Genoa (T), Verona (C), Monza (T), Empoli (C), Inter (T), Sassuolo (C).

Napoli, lo scontro diretto con il Monza prima di due gare "morbide" — Brutta sconfitta casalinga per il Napoli nel sabato di Pasqua: uno 0-3 interno contro l'Atalanta che fa male, sia per la pesantezza del risultato, sia perché allontana moltissimo i partenopei dalla zona Champions e li fa scivolare all'ottavo posto in classifica. Il cammino degli uomini di Calzona proseguirà adesso con uno scontro diretto contro il Monza, che molto dirà riguardo alle prospettive di fine stagione delle due squadre, prima di "alleggerirsi" con una sfida interna con il Frosinone ed una esterna ad Empoli. Queste, nell'ordine, le sfide che attendono in Napoli: Monza (T), Frosinone (C), Empoli (T), Roma (C), Udinese (T), Bologna (C), Fiorentina (T), Lecce (C).

Torino, ancora da sfidare le prime quattro della classe — Vittoria importante del Torino nello scontro diretto con il Monza: 3 punti che permettono ai granata di superare gli stessi brianzoli e la Fiorentina e di assestarsi al 9° posto, a solo un punto dal Napoli ottavo. All'orizzonte c'è adesso la sfida esterna contro l'Empoli, nella quale il Toro cercherà la terza vittoria consecutiva (cosa mai successa nell'era Juric). Dopodiché, il rush finale della stagione non sarà per nulla morbido, con i granata che dovranno sfidare tutte le prime quattro della classe, più l'Atalanta: Nell'ordine, queste sono le sfide che attendono il Torino: Empoli (T), Juventus (C), Frosinone (C), Inter (T), Bologna (C), Verona (T), Milan (C), Atalanta (T).

Fiorentina, ad aprile impegni su tutti e tre i fronti — La Fiorentina, che deve ancora recuperare il match esterno contro l'Atalanta (data da decidere), cade in casa contro il Milan e scivola in classifica al decimo posto. Nel prossimo incontro di A, i Viola andranno all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus, soli 3 giorni dopo l'incontro di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel mese di aprile, infatti, gli uomini di Italiano hanno un calendario fittissimo: oltre chiaramente al campionato e alle semifinali di Coppa Italia (3 e 24 aprile), la Fiorentina sarà impegnata nel doppio scontro di Conference League (11 e 18 aprile). Restando alla Serie A, questi sono, nell'ordine, gli impegni di Biraghi e compagni: Juventus (T), Genoa (C), Salernitana (T), Sassuolo (C), Verona (T), Monza (C), Napoli (C), Cagliari (T).

Monza: in arrivo un trittico complicato — Sconfitto in casa del Torino, il Monza va adesso incontro ad un trittico di sfide dal coefficiente di difficoltà elevato, le quali diranno moltissimo circa le speranze europee degli uomini di Palladino: Napoli in casa, Bologna in trasferta e Atalanta in casa. Insomma, se vogliono restare in corsa per l'Europa, i brianzoli sono chiamati ad un filotto complicatissimo. Nell'ordine, queste sono le sfide che attendono il Monza: Napoli (C), Bologna (T), Atalanta (C), Lecce (T), Lazio (C), Fiorentina (T), Frosinone (C), Juventus (T).

In grassetto le partite in trasferta

