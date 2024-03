Torino-Monza 1-0, Bellanova: “Testa all’Empoli, ora ogni partita è una finale”

Al termine di Torino-Monza, gara valida per il 30° turno di Serie A, Raoul Bellanova è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per fornire un suo commento sul match: "Sapevamo che sarebbe stata difficilissima, i punti in classifica lo dicevano. Volevamo cercare l'uomo libero quando il Monza difendeva, cosa che sanno fare molto bene. C'erano pochi spazi, ma penso che siamo stati sempre in controllo. Nel secondo tempo, quando si sono aperti gli spazi, sono venute fuori le nostre qualità".