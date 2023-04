Toro, la media punti crolla contro chi difende a tre: ecco l’analisi di Juric

C'è un dato che Juric dovrà provare a sfatare in vista delle gara contro l'Atalanta. I granata hanno faticato a fare punti contro le squadre schierate con una difesa a tre, assetto adottato proprio dagli uomini di Gasperini. I numeri evidenziano difficoltà importanti per Juric e i suoi, che in nove partite contro squadre che difendono in questo modo hanno collezionato appena sette punti, in media 0.7. I granata hanno fatto decisamente meglio contro chi difende a quattro: tredici punti in sei gare, addirittura 2.16 in media.