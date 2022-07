Toro, l’allenamento al Filadelfia: Aina in campo, rientrato anche Pellegri

Sotto il caldo del sole torinese il Toro continua a lavorare in vista della nuova stagione. Mattinata di allenamento al Filadelfia, dove Juric ha ritrovato anche Ola Aina al rientro dalle vacanze. Da segnalare anche l'arrivo in città di Pellegri, che in tarda mattinata ha raggiunto i compagni al Filadelfia.

Prima parte di lavoro sul campo secondario per la squadra. Intensità subito molto alta, nonostante si tratti soltanto dei primi giorni di allenamento. Ritmi dunque elevati, ma sempre con il pallone tra i piedi: esercizi incentrati su conduzione palla e conclusioni nello specchio. Regolarmente in gruppo anche i nuovi acquisti Bayeye e Radonjic, con quest’ultimo parso subito in gran forma. In campo anche Bremer, che nonostante abbia le valigie in mano si è allenato senza risparmiarsi dimostrando ancora una volta grande professionalità. Presenti al Filadelfia anche Vagnati e Moretti, impegnati ieri in una serie di incontri di mercato a Milano.